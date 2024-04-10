Сырскому до сих пор приходится жертвовать большим количеством резервов, чтобы сохранять позиции

Российские военные начали использовать новую тактику для атак по всей линии боевого соприкосновения, и украинские военные могут удерживать свои позиции только с помощью новых резервов, вводимых в бой.

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Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генеральном Штабе украинских вооруженных сил. Российские военные изменили свою тактику проведения атакующих операций, и украинские военные не в состоянии противостоять этому. В результате российские военные могут оттеснить украинские формирования на новые позиции, и чтобы удержать имеющиеся рубежи, Сырскому приходится забрасывать линию обороны новыми резервами. Тактика проста, и российские военные способны проводить атаки с минимальными потерями.

Основную роль в атаках играют российские ВКС и артиллерия. Сначала они обстреливают позиции украинских военных авиабомбами, затем добавляют артиллерийский огонь, а затем выдвигаются ударные группы российских военных. Новая российская тактика уже привела к ситуации, когда многие подразделения украинских военных были вынуждены отступить, чтобы избежать полного уничтожения. Из этого ясно, что у России есть большой запас авиабомб для ударов по линии обороны.

Противостоять российским воздушным атакам можно с помощью ПВО, но у украинских военных нет для этого необходимых ресурсов. Ракетных комплексов нет, и российские самолеты не летают в пределах радиуса действия переносных зенитных комплексов. Единственный шанс для украинских военных удержать оборону - это продолжать перебрасывать на позиции новые резервы два-три раза в день, но этот метод просто истощает ресурсы украинских военных.