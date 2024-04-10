Однако, есть вероятность, что компания вновь перенесёт запуск продаж, как это было с первым поколением

Из всемирной конференции по встроенному оборудованию 2024 года источники сообщили, что intel планирует выпустить свои дискретные видеокарты второго поколения под кодовым названием Battlemage до ноября текущего года. Новые графические процессоры могут появиться в ноябре, если компания успеет уложиться в график.

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Прошлогоднее утечка внутренней дорожной карты и слайд публичной презентации показали планы intel выпустить Battlemage в 2024 году. Согласно отчету Embedded World, Chipzilla стремится опередить сезон праздничных покупок и, возможно, конкурировать с новыми видеокартами от Nvidia и AMD.

Однако, компании Intel предстоит доказать, что она способна придерживаться своего плана, что не получилось при запуске серии Alchemist в 2022 году. Первоначально компания планировала широкое распространение корпусов в начале того же года, но вместо этого продукты a750 и a770 были медленно внедрены в Китае, а затем в октябре появились в других странах.

Alchemist отстает по производительности от своих современников — бюджетных и массовых моделей серии Nvidia RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000. Однако, благодаря многочисленным обновлениям ПО, производительность Direct X 9 и Direct x 11 на картах Arc Intel значительно улучшилась. Улучшения в Xess и Presentmon также свидетельствуют о том, что Intel продолжает сосредотачиваться на выделенных графических процессорах.

Подробности о конкретных картах Battlemage пока неизвестны, однако новое поколение, вероятно, будет включать графический процессор для энтузиастов, в отличие от Alchemist, который охватывал только продукты массового и начального уровня. Графические процессоры Intel следующего поколения, основанные на микроархитектуре xe2, должны улучшить растеризацию, трассировку лучей и расширенный искусственный интеллект.