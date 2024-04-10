Российские специалисты нарастили дополнительные бронеплиты поверх танка, чтобы повысить его выживаемость в авангарде

Некоторые украинские источники опубликовали кадры с беспилотного летательного аппарата, которые показывают, что во время штурма населенного пункта Красногоровка на территории, контролируемой Донецкой Народной Республикой, российские войска использовали новый тип боевой техники - "танк-черепаха".

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Этот необычный "танк-черепаха", построенный на базе стандартного танка Т-72, был окружен металлическими панелями и был в авангарде атакующих сил. Он успешно выдерживал удары украинской артиллерии и дронов, демонстрируя уникальную степень защиты.

Хотя у такой конструкции есть свои недостатки, такие как сниженная мобильность из-за увеличения веса и размеров, а также невозможность поворачивания башни танка, дополнительная бронезащита хорошо выполняла свою основную задачу - обеспечивала возможность дойти до позиций под постоянным огнем дронов FPV.

В сеть просачивалось уже огромное количество различных вариантов модернизации современных боевых танков, чтобы они могли выдерживать удары различных ударных дронов и корректируемых боеприпасов. Уникальные решетки, сетки и бронеплиты устанавливались как на предприятиях, так и прямо на передовой. Зачастую экипаж танка лично наращивал дополнительные средства защиты для повышения выживаемости своих боевых машин.

Учитывая стремительное развитие сферы беспилотников, не исключено, что в будущем мы сможем увидеть новые типы бронетехники, ключевой задачей которых будет борьба с БПЛА и способность выдержать большое количество ударов с воздуха. Насколько известно, производители танков не делают, например, упор на защиту крышки танка, что позволяет большинству беспилотников поражать технику при ударе прямо в эту часть.



