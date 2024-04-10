Об этом сообщила российская служба внешней разведки

Американские спецслужбы начали активно вербовать боевиков наркокартелей с целью отправить их на Украину. Соединенные Штаты пытаются изменить ход украинского конфликта, привлекая добровольцев из мексиканских и колумбийских банд. По данным российской службы внешней разведки, американские частные военные компании вербуют боевиков, отбывающих наказание в тюрьмах.

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Представителями мексиканских и колумбийских наркокартелей предлагается заменить отбывание наказания отправкой в зону боевых действий. Однако, попытки США увеличить численность армии за счет этого сталкиваются с препятствиями, так как боевики требуют крупных выкупов за свое участие.

"Американские ЧВК под началом УБН и ФБР взялись набирать представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне Вооруженных Сил Украины", - заявляют в разведывательном ведомстве.

Первая группа бывших боевиков из мексиканских и колумбийских банд должна отправиться на Украину уже этим летом. Эксперимент с привлечением таких добровольцев может быть расширен и на другие страны с проблематичной криминогенной обстановкой. Военные эксперты сомневаются, что участие боевиков из наркокартелей будет способствовать успеху в военных действиях на уровне армии.