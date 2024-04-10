По словам инсайдера, поддержку бывшему главкому оказывают представители Соединённых Штатов

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, вопрос с экс-главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины Валерием Залужным до сих пор не закрыт, что очень сильно раздражает Андрея Ермака.

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Со слов знакомого с ситуацией человека из окружения Залужного, бывшему главкому оказывают поддержку представители Соединённых Штатов Америки, а это означает то, что просто так избавиться от него не получится.

Главной причиной, по которой Ермак хочет как можно скорее сделать Валерия Залужного послом в Великобритании и отправить его заграницу, это невозможность провести в стране президентские выборы, пока главный конкурент Зеленского и действующей власти находится в стране.

За последние месяцы рейтинг Зеленского упал ещё сильнее. Доверие к действующей власти на Украине улетучилось сразу после провала в летнем контрнаступлении 2023 года. Киев заранее анонсировал своему населению победоносную операцию, которая позволит перерезать сухопутный коридор в Крым для Российской Федерации, полностью изменив расклады на поле боя.

Однако, на деле Киев получил катастрофические потери как среди военнослужащих украинской армии, так и в военной технике, переданной западными спонсорами, включая Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Францию, Германию и ряд других стран, не дающих завершить конфликт на Украине.