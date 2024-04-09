Сообщается, что по следам видно отражение RGB подсветки планок памяти

Несколько участников reddit недавно поделились информацией о постоянной маркировке на задних панелях своих видеокарт, которая совпадает с RGB-подсветкой их оперативной памяти. Хотя это явление, кажется, не влияет на работоспособность или производительность графических процессоров, оно намекает на возможные проблемы с компонентами или конструкцией RGB.

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Фотографии свидетельствуют о пригарах по бокам двух GeForce RTX 3080 и RTX 4080. Некоторые комментаторы также отмечали наличие подобных следов на видеокартах, таких как RTX 2070 Super и GTX 1080 Ti. В каждом случае ОЗУ оставляет четкие яркие следы на части видеокарты, которая находится прямо под планками ОЗУ, использующими RGB-подсветку.

По некоторым отзывам, наиболее вероятной причиной является излучение УФ-света из ОЗУ, либо часть его света находится в ультрафиолетовом спектре. Это количество, вероятно, не представляет опасности для человека, особенно если проходит через стеклянные панели, которые обычно используются в ПК с RGB-подсветкой. Ошибка в контроле качества освещения, экранировании и настройках ПО может привести к чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей.

Проблема не ограничивается каким-то конкретным производителем памяти, графические процессоры разных брендов подвержены этому эффекту. На снимках показаны задние панели карт MSI и Gigabyte, а следы пригорания указывают на оперативную память Corsair Vengeance и G-Skill Trident. Однако, в некоторых случаях маркировка появляется лишь после длительного пользования. Будут ли затронутые компании делать официальные заявления на этот счет, остается неизвестным.





Пользователям рекомендуется рассмотреть возможность изменения цвета и яркости RGB-подсветки или ее полного отключения. Основные настройки RGB можно найти в BIOS, но также существует программное обеспечение от производителей оборудования, которое управляет освещением без загрузки BIOS.

Кроме того, Windows 11 имеет единый интерфейс управления RGB-подсветкой, который поддерживает продукцию различных брендов. Найти его можно в разделе "Настройки" > "Персонализация" > "Динамическое освещение". Пользователи Windows 10 или других операционных систем могут также использовать аналогичные функции в программном обеспечении, таком как OpenRGB и Signal RGB.