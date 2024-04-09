На некоторых участках наземных операций не происходило, но активно работали артиллерия и авиация

Атака российских войск наносится сразу по нескольким направлениям, вынуждая украинское командование бросать на передовую резервы и снимать их с других направлений. Это оборачивается прорывом оборонительной линии ВСУ, так как Киев не успевает эффективно реагировать на многочисленные нападения. Самые ожесточенные бои разгораются в пригороде, где российские войска начали обходить Часов Яр с нескольких сторон, вместе с этим атакуя и прилегающий район канала. На одном из направлений атака подразделений ВС РФ разделилась на два участка: часть сил направилась в Очеретино, а другая наступает в сторону Нетайлова. Бои не прекращаются в Бердычах и Семеновке.

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На Купянском участке ситуация относительно спокойная, но бои протекают в окрестностях поселка Терны. В районе Синьковки также действуют Воздушно-Космические Силы и артиллерия, наземного продвижения не наблюдается. На Донецком направлении войска России продвигаются вперед, занимая более выгодные позиции в районах Константиновка, Селидово и Часов Яр. Об отходе украинских войск из Белогоровки Минобороны не сообщает, но информирует об успехах российских войск во взятии новых позиций. Противоборствующая сторона атакует в районе Ивановского (Красного) в попытке остановить наступление российских десантников, но пока безуспешно.

На Авдеевском участке военные улучшили свои позиции, отражая 11 контратак ВСУ в районах Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей Донецкой Народной Республики. О захвате под контроль Первомайского пока не сообщается, так как Министерство Обороны традиционно сообщает об этом только после полного освобождения населенных пунктов.

На Южно-Донецком направлении наблюдается улучшение положения на переднем крае в районах Старомайорского и Урожайного, хотя активные боестолкновения на этом направлении не ведутся. На Херсонском участке российские силы наносят удары по украинским формированиям в районе Работино, но информации о продвижении нет.