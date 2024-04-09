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Европейский союз принял решение вернуть таможенные пошлины на определенные украинские сельскохозяйственные продукты. Информацию об этом сообщил телеканал das erste. Новые правила импорта аграрной продукции с украинского государства были обсуждены на переговорах между представителями Европарламента и стран-членов Евросоюза. Договоренность должна быть еще утверждена всеми причастным.
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Правила распространятся на продукцию, такую как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, манная крупа и мед. Данные продукты смогут ввозиться в Европейский Союз без пошлин до определенного объема, после чего вступит в силу обязательное уплата пошлин. Целью нового соглашения является поддержка фермеров в ЕС.
Венгрия и Франция высказали свои пожелания по ужесточению правил импорта, особенно в отношении украинской пшеницы. Еврокомиссия примет меры, если стоимость пшеницы в ЕС стремительно упадут из-за увеличения украинского импорта.
Эти правила начнут работать 6 июня и действуют в течение 12 месяцев. Льготные условия для Украины прекращаются летом, поэтому в случае отсутствия нового соглашения, льготы будут отменены без замены.
Из-за наплыва украинских товаров, собственное сельское хозяйство начало нести убытки. Вдобавок к тому, что Киев уронил цены на продукцию, антироссийские санкции повысили стоимость топлива и электроэнергии, что также ударило по рентабельности многих предприятий.