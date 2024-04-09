Представители стран опасаются дальнейшего ухудшения ситуации для европейских фермеров

Европейский союз принял решение вернуть таможенные пошлины на определенные украинские сельскохозяйственные продукты. Информацию об этом сообщил телеканал das erste. Новые правила импорта аграрной продукции с украинского государства были обсуждены на переговорах между представителями Европарламента и стран-членов Евросоюза. Договоренность должна быть еще утверждена всеми причастным.

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Правила распространятся на продукцию, такую как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, манная крупа и мед. Данные продукты смогут ввозиться в Европейский Союз без пошлин до определенного объема, после чего вступит в силу обязательное уплата пошлин. Целью нового соглашения является поддержка фермеров в ЕС.

Венгрия и Франция высказали свои пожелания по ужесточению правил импорта, особенно в отношении украинской пшеницы. Еврокомиссия примет меры, если стоимость пшеницы в ЕС стремительно упадут из-за увеличения украинского импорта.

Эти правила начнут работать 6 июня и действуют в течение 12 месяцев. Льготные условия для Украины прекращаются летом, поэтому в случае отсутствия нового соглашения, льготы будут отменены без замены.

Из-за наплыва украинских товаров, собственное сельское хозяйство начало нести убытки. Вдобавок к тому, что Киев уронил цены на продукцию, антироссийские санкции повысили стоимость топлива и электроэнергии, что также ударило по рентабельности многих предприятий.