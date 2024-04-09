Также сообщается об уничтожении двух РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

После потери ВСУ ключевой позиции в Донецкой Народной Республике – Авдеевки, российская армия не прекращает активные действия, выбивая киевские формирования с оккупированных территорий ДНР.

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По словам главы пресс-центра группировки "Юг" Вадима Остафьева, Минобороны Российской Федерации за прошедшие 24 часа улучшило свои позиции в окрестностях поселка Клещеевка и Красное на Бахмутском участке.

Противоборствующая сторона продолжает нести значительные потери, в Донецком районе ВСУ потеряли свыше 460 солдат убитыми и раненными. Вместе с этим, по словам Остафьева, украинские войска потеряли два танка, две БМП и восемь автомобилей, уничтоженных дронами-камикадзе и ПТРК РФ.

Российские военные поразили четыре артиллерийские пушки украинских войск, включая иностранные образцы - американскую гаубицу M777 и САУ "Краб" из Польши. Помимо этого, украинцы лишились двух РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Помимо действий на передовой, российские военные каждый день наносят ущерб инфраструктуре киевской власти в тылу. Многие иностранные политики и эксперты оценивают обстановку для украинской стороны как критическую.

Все же стоит отметить, что за последние месяцы украинские формирования сумели улучшить своё положение в плане разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Хоть Киев также уступает в их общем количестве, российские военные сообщают, что ВСУ активнее применяют различные дроны.