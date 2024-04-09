Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
За минувшие сутки российские военные поразили польскую самоходную артустановку Краб украинских войск
Также сообщается об уничтожении двух РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

реклама

  После потери ВСУ ключевой позиции в Донецкой Народной Республике – Авдеевки, российская армия не прекращает активные действия, выбивая киевские формирования с оккупированных территорий ДНР.

реклама

  По словам главы пресс-центра группировки "Юг" Вадима Остафьева,  Минобороны Российской Федерации за прошедшие 24 часа улучшило свои позиции в окрестностях поселка Клещеевка и Красное на Бахмутском участке.

  Противоборствующая сторона продолжает нести значительные потери, в Донецком районе ВСУ потеряли свыше 460 солдат убитыми и раненными. Вместе с этим, по словам Остафьева, украинские войска потеряли два танка, две БМП и восемь автомобилей, уничтоженных дронами-камикадзе и ПТРК РФ.

  Российские военные поразили четыре артиллерийские пушки украинских войск, включая иностранные образцы - американскую гаубицу M777 и САУ "Краб" из Польши. Помимо этого, украинцы лишились двух РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

  Помимо действий на передовой, российские военные каждый день наносят ущерб инфраструктуре киевской власти в тылу. Многие иностранные политики и эксперты оценивают обстановку для украинской стороны как критическую.

  Все же стоит отметить, что за последние месяцы украинские формирования сумели улучшить своё положение в плане разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Хоть Киев также уступает в их общем количестве, российские военные сообщают, что ВСУ активнее применяют различные дроны.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
2
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем