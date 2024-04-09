Дэвид Кэмерон лично приехал к экс-президенту, чтобы повлиять на его позицию по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл во Флориду, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Великобритания стремится убедить союзников кандидата от Республиканской партии в Палате представителей поддержать дальнейшую военную помощь Украине.

реклама

Встреча Кэмерона с Трампом прошла в начале его поездки в Вашингтон, где ожидается, что бывший премьер-министр консерваторов встретится с республиканцами-законодателями и представителями администрации Байдена. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, отказывается объявить голосование по новому финансированию безопасности, включая помощь Украине на сумму около 60 миллиардов долларов для борьбы с российским вторжением.

Украинские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов, а задержки в поставках артиллерийских снарядов от союзников, в частности из Штатов, привели к тому, что украинские силы не способны удерживать позиции и несут большие потери. Трамп, который соревнуется с президентом Джо Байденом на предвыборном матче-реванше в ноябре, выразил сомнения относительно предоставления военной поддержки Украине, предлагая стране получение кредитов вместо прямого финансирования.

Великобритания, также являющаяся важным военным спонсором Украины, подчеркивает, что помощь от США жизненно важна для Украины для продолжения боевых действий.

"Спикер Джонсон может добиться этого в Конгрессе. Нам необходимы эти средства, Украине необходима эта помощь", - заявил Кэмерон в видеозаписи перед поездкой, добавив, что он обратится к лидеру республиканской палаты.