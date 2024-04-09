Израильская сторона ранее отказала Турции участвовать в гуманитарной миссии в Сектор Газа

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль после отказа участвовать в доставке турецкой помощи в сектор газа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подвергся критике за сохранение торговых отношений с Израилем на фоне продолжающегося конфликта.

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Министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт товаров, которые могут использоваться в военных целях, включая строительные материалы, такие как цемент, сталь и алюминий. Израиль отказал Турции в участии доставки гуманитарной помощи, что привело к заявлению министра иностранных дел о возможных ответных мерах.

Эрдоган подвергся критике после начала протестов против его решения поддерживать торговлю с Израилем во время конфликта в секторе газа. Турция и Израиль остаются разделенными по вопросам палестинских территорий. Иерусалим обвиняет Анкару в поддержке ХАМАСа. Война в Секторе Газа остановила политическое сближение между Турцией и Израилем после долгого напряженного периода налаживания отношений.

Между тем, израильская авиация продолжает бомбить жилые районы Сектора Газа, невзирая даже на требования союзников, прекратить боевые действия или хотя бы действовать, делая упор на безопасности мирных граждан. За месяцы боевых действий от рук израильской армии погибло свыше 33 тысяч мирных жителей, порядка 30% их которых несовершеннолетние.