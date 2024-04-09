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Zelikman
В ближайшие 12 месяцев на рынке появятся Asic-аппараты для Ethash нового поколения
Устройства будут иметь кратное увеличение хешрейта и энергоэффективности по сравнению с имеющимся моделями.

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  За последние месяцы индустрия майнинга вышла на совершенно другой уровень в плане энергоэффективности оборудования. На примере проекта Kaspa с алгоритмом kHeavyHash многие увидели, как стремительно может меняется производительность устройств, и в принципе, это не было удивительным, так как алгоритм относительно новый и производители только взялись за его освоение. Однако совсем другая картина с алгоритмом Ethash.

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  Совсем недавно самыми энергоэффективными устройствами под  Ethereum-подобные монеты были Jasminer X16-Q, которые могли выдать 1950 MH в секунду, потребляя при этом порядка 600-700 ватт, то есть  примерно 3 MH на 1 ватт. Однако в начале текущего месяца появилась информация, что этот же производитель в течение ближайших 12 месяцев выпустит оборудование нового поколения, Jasminer X44-Q, которое сможет предложить 7800 MH в секунду, при потреблении в 780 ватт. Стоит также отметить, что аппарат относится к типу "домашних ASIC-устройств", которые достаточно тихие, чтобы использовать их в домашних условиях.

  Также производитель обещает выпустить и промышленные модели Jasminer X44-P, которые будут иметь в три раза более высокие показатели хешрейта и потребления. Соответственно, данные модели уже будут шумные для использования в жилых помещениях.

  Цена данных устройств пока не называется и это логично, так как к началу их продаж многое на рынке может поменяться. В скором будущем ожидается снижение награды за добычу основной для данных аппаратов монеты - Ethereum Classic. Также неизвестно в какую сторону пойдут курсы криптовалют — будет ли стремительный рост, или же мы увидим крутое пике, никто не знает.

#технологии #майнинг #криптовалюта #майнеры #asic #ethash
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ev_rus
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11:48
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