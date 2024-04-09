США и их союзники на Ближнем Востоке опасаются стремительного развития иранского ВПК

В январе повстанцы, сражающиеся с суданской армией, сбили беспилотник недалеко от Хартума. Члены группировки разместили видео обломков в социальных сетях и показали то, как иранские технологии влияют на мировую торговлю оружием.

реклама

На видео был зафиксирован дрон, который напоминал иранскую модель "Абабил". Доказательства указывали на то, что Судан модифицировал иранский беспилотник в своё оружие под названием "Загель-3".

Это открытие последовало за увеличением производства иранских дронов в нескольких других странах. Недавно Российская Федерация начала создавать свои беспилотники "Герань-2" на основе иранских дронов-камикадзе "Шахед" для проведения Специальной Военной Операции на Украине, что привело к распространению иранских технологий по многим странам.

Использование Ираном беспилотных летательных аппаратов представляет серьезные риски для противников государства, находящегося десятилетиями под западными санкциями. Союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке начинают бояться стремительноразвивающегося военного потенциала Ирана.

Страна стремится заработать за счёт своих дронов, укрепить свои союзы дипломатическим путём и стать важным игроком в глобальном мире. Несмотря на определённые отрицания, иранские дроны становятся все более сложными и эффективными. Специальная Военная Операция показала, что даже относительно простые и недорогие БПЛА могут доставить серьезную головную боль противоборствующей стороне.