Подразделения постепенно продвигаются внутри населённого пункта

Российские войска продолжают активно расширять зону контроля в районе города Красногоровка в Донецкой Народной Республике, наращивая площадь занимаемой территории. Город находится севернее освобожденной Марьинки и в считанных километрах от северо-западной окраины Донецка.

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Недавно российские военные осуществили рейд на юго-востоке Красногоровки вдоль железнодорожного пути, разделяющего город пополам. По последним данным, российская бронетехника достигла улицы Ватутина. Удар был совершено по территории сельскохозяйственного предприятия, примыкающего к указанной улице и использовавшегося киевскими войсками в качестве опорного пункта.





ВСУ пришлось срочно перебрасывать резервные подразделения на этот участок, чтобы предотвратить захват всей восточной части Красногоровки российскими войсками. Однако, выдвижение резервов было отслежено дронами, находящимися в воздухе над городом, и по местам их активности начался артиллерийский обстрел со стороны танков и пехоты ВС РФ.

Киев вынужден был перераспределять свои силы не только внутри города, но и с других направлений на подступы к Красногоровке. Однако, как показывает опыт предыдущих боев, такие переброски часто не приносят успеха в противостоянии с российскими войсками. Боестолкновения за Красногоровку не прекращаются и на данный момент.