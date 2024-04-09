Сообщается о взрывах в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В ночь с 8 на 9 апреля, на контролируемых украинскими формированиями территориях произошло нападение на объекты, связанные с деятельностью различных силовых спецслужб.

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Атаки были совершены в городе Полтава и Полтавской области. Украинская сторона обвиняет Вооруженные Силы Российской Федерации в использовании беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". Одна из целей была серьезно повреждена - объект топливно-энергетического комплекса. Также были проведены удары по объектам в Днепропетровской и Одесской областях.

Сообщается о ударах беспилотниками типа "Герань" на объекты в Каменске (ранее Днепродзержинск) и в городе Константиновка в Донецке. Несколько взрывов раздались в пограничных районах Сумской и Харьковской областей. Также объекты размещения подразделений Вооруженных Сил Украины и Главного Управления Разведки были подвергнуты огневому удару в городе Белополье.

В Одесской области также под ударом оказались объекты размещения силовых структур украинской стороны и энергетические объекты, используемые в военных целях. В настоящий момент подробной информации о результатах ударов нет, ожидается, что в скором времени информационные источники поделятся данными и будет ясно насколько удар был эффективен.