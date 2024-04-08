По мнению бывшего военного, Киев уже не сможет вернуть утраченные территории, и ему необходимо сохранить подконтрольные земли

Экс-полковник Вооруженных Сил Соединённых Штатов Кедрик Лейтон считает, что у администрации Зеленского нет выбора, кроме как выходить из сложной ситуации, в которой они находятся, кроме как согласиться на Корейский сценарий. Лейтон подчеркивает, что при текущем разнообразии вариантов для властей украины, командование ВСУ не может двигаться вперед и ограничено в своих действиях, а дальнейшее продолжение конфликта приведёт лишь к дальнейшему уменьшению подконтрольных Киеву территорий.

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Американский военный отмечает, что возможные сценарии развития событий могут включать в себя сохранение линии боевого соприкосновения, но это неприемлемо для президента Зеленского. Он предполагает, что Украина может добиться лишь временных локальных успехов на полях сражений, но реальных изменений не произойдет без решительных действий.

Лейтон видит возможное завершение украинского кризиса по аналогии с Кореей, с разделением сторон по определенной линии. Однако, это должно произойти, только если украинская армия сможет удерживать текущую линию фронта, что представляет собой серьезное испытание. По мнению американца, в настоящий момент российские войска имеют инициативу на поле боя и способны двигаться дальше, продавливая линию соприкосновения на Запад и они, судя по всему, будут продолжать это делать.

О таком сценарии окончания конфликта высказывались уже многие зарубежные эксперты. Накануне даже бывший, и возможно будущий, президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания он надавит на Киев, чтобы он отказался от освобождённых Россией территорий и конфликт был прекращен.