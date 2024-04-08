Инсайдер сообщил, что играть придётся от лица военнослужащего Североатлантического Альянса

Проверенный информатор Том Хендерсон поделился в социальных сетях подробностями о предстоящем конфликте, который будет лежать в основе сюжета нового шутера из серии Battlefield. Вероятно, в игре будут противостоять друг другу Североатлантический Альянс (НАТО) и крупная частная военная компания.

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По словам Хендерсона, следующая игра в серии будет продолжением Battlefield 4, а среди доступных персонажей будут солдаты крупных сверхдержав, за исключением Соединённых Штатов и России. Действие игры будет развернуто в современной эпохе, примерно в 2025-2030 годах, и кардинальных изменений в геймплее не стоит ожидать, так как EA не планирует рисковать.

Всё же самым любопытным фактом является именно присутствие в игре "неизвестной крупной ЧВК". Однако, учитывая раскрытую ранее информацию, что боевые действия будут протекать на Африканском континенте, можно предположить о ком идёт речь. Какая самая крупная, известная и боеспособная частная военная компания успешно ведёт свои дела в данном регионе? Группа Вагнера. Судя по всему, западная студия вновь выставит антагонистами русских, как это было и в ряде других игровых вселенных.

Частная Военная Компания "Вагнер" сумела за считанные годы потеснить европейские и американские силы в Африке. Но самую широкую известность подразделение получило в ходе Специальной Военной Операции на Украине, когда отряды ЧВК сумели показать феноменальную эффективность и боеспособность. Бойцы компании и по сей день ведут операции по зачистке лагерей сепаратистов, являющихся членами группировок ИГИЛ* и Аль-Каиды*. Также стало известно, что часть Группы Вагнера вступит вновь вернётся в зону СВО под эгидой Спецназа "Ахмат".

Это далеко не первый случай, когда западные разработчики вписывают политическую повестку в развлекательные проекты. Самым нашумевшим примером стала игра Call of Duty: Modern Warfare 2, когда главными антагонистами серии стали русские, и реальные преступления американских военных на Ближнем Востоке приписывали в игре российской армии.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство Ирака"), "Аль-Каида", "Ичкерия" - запрещённые в России террористические организации.