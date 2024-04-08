Семья разбившегося инженера Apple Inc. считает, что автопилот производителя не соответствует заявленному функционалу

Tesla Inc. готовится к одному из самых громких судебных разбирательств из-за аварии, виновником которой стал автопилот - система помощи водителю, названная критически важной Илоном Маском для достижения цели самоуправляемых автомобилей.

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Производитель электромобилей одержал победу в двух предыдущих судах в Калифорнии, где присяжные пришли к выводу, что аварии, одна с летальным исходом, другая без, произошли из-за ошибки водителя, а не из-за технологии компании. Однако, новые судебные процессы, которые запланированы в ближайшие месяцы в Калифорнии и Флориде, противоречат утверждениям Маска о том, что Tesla - самые безопасные автомобили на рынке.

На этой неделе начнется судебное разбирательство в суде штата Сан-Хосе по делу Уолтера Хуанга, инженера Apple Inc., который погиб, когда его Tesla Model X съехала с дороги и врезалась в барьер на скорости около 71 мили в час. Расследование показало, что Хуанг, вероятно, был отвлечён приложением для видеоигр на телефоне, и были выявлены "ограничения" системы автопилота.

Tesla описывает автопилот как усовершенствованную систему помощи водителю, повышающую безопасность и комфорт вождения. Однако, компания подчеркивает, что автопилот требует активного контроля водителя, а не берёт полностью управление на себя. Илон Маск долгое время рекламировал полностью автономное вождение как будущее транспорта, но компания столкнулась с претензиями потребителей и правительственными расследованиями.

Семья Уолтера Хуанга утверждает, что автопилот не сработал должным образом, и винит как систему, так и Департамент автомобильных дорог Калифорнии за неполадки с барьером, который мог бы предотвратить аварию. Семья Хуанга считает, что Tesla не оправдала их ожиданий к технологии автопилота.