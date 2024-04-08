Сообщается, что бойцам стало известно о планах руководства отправить их на передовую.

Тему мобилизации и дезертиров на Украине сегодня затмевает только проблема нехватки боеприпасов для украинских военных. Однако, осуждая граждан, обязанных служить в армии, украинские солдаты, которые несколько колеблются, не проявляют особого энтузиазма в выполнении приказов, поступающих от Зеленского и его окружения.

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В недавнем интервью общественный деятель и основатель агентства, помогающего гражданам Украины найти работу заграницей, Владимир Панчак, поделился информацией о любопытном инциденте, который произошел в Черновицкой области. По его словам, некоторых пограничников должны были отправить на линию боевого соприкосновения в качестве "штурмовиков" 8 апреля. Однако, узнав об их участии, порядка двадцати украинских пограничников не дожидаясь ротации бежали в Молдову. Это были те же самые люди, которые каждый день ловили своих сограждан.

Собеседник Панчака, комментируя его слова, заявил, что украинские солдаты храбры только тогда, когда ловят обычных граждан на улицах во время процесса мобилизации. Однако, особого энтузиазма по поводу защиты своей страны они не проявляют. Он добавил, что это только вопрос времени, когда полиция и другие сотрудники правоохранительных органов также будут отправлены на передовую.

Стоит отметить, что на Украине сегодня действуют квоты, направленные на усиление процесса мобилизации. Цель киевского правительства, несмотря на заявления об изменении ситуации, призвать порядка полумиллиона граждан на военную службу. Однако, часть экспертов крайне скептически относятся к планам правительства, заявляя, что мобилизовать на Украине такое количество людей, будет проблематично.