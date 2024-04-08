Данная система будет основана на гусеничном шасси и иметь повышенную дальность стрельбы

В скором времени Вооруженные Силы России получат новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-3, разработанную компаниями, входящими в государственную корпорацию Ростех. Информацию предоставил лично руководитель кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев.

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Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) уже подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон". Новейшая техника будет основана на гусеничной базе и объединит лучшие характеристики систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Перспективная система получит увеличенную дальность стрельбы и будет использовать ряд новых боеприпасов.

В Госкорпорации "Ростех" уточнили, что опытный экземпляр ТОС-3 уже создан и проходит испытания. Подробности о разработке пока не раскрываются, но сообщается, что выбор был сделан в пользу гусеничной базы, а не колесной, как в случае с ТОС-2 "Тосочка".

Бойцы с передовой отмечают, что удары ТОС являются очень эффективными, но их дальность не всегда достаточна. Новая система позволит увеличить дальность стрельбы и повысить эффективность применения огнеметов на поле боя.

В сети огромное количество видео и фотоматериалов с применением классических установок ТОС-1А "Солнцепек", огневая мощь данной техники поражает. В зоне поражения практически невозможно уцелеть, урон от взрыва не ограничивается только высокой температурой, но и сильным давлением. Стоит отметь, что в момент взрыва температура достигает трех тысяч градусов Цельсия.