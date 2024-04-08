Сообщается о сильном пожаре на территории Черноморска

В ночь с 7 на 8 апреля российские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры украинского государства в Одесской области, по данным местных средств массовой информации.

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Предварительно, вечером 7 апреля, украинская пресса сообщала о крупных взрывах в районе города Черноморск в Одесской области. Следующая информация говорила о прилётах российских беспилотников на Черноморск. Позже появилась информация о сильном пожаре в этом регионе. Затем, представители украинских властей раскрыли некоторые детали удара со стороны российских вооруженных сил.

"Произошло попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", - заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Представитель администрации Зеленского не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Однако, по всей видимости, беспилотники атаковали инфраструктуру Черноморского порта, который является одним из ключевых украинских портов для поставок вооружений и боеприпасов для украинской армии из западных стран.

Помимо этого Кипер отметил, что автозаправочная станция была повреждена обломками беспилотника, что привело к возгоранию. Тем не менее, это может быть версия для общественности, и попадание могло быть и по другому объекту, например, хранилищу топлива украинской армии.