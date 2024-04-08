Однако, представители организации стараются не озвучивать, что совершено это украинскими формированиями.

Украинские военные провели нападение на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

реклама

Беспилотник пробил купол шестого энергоблока, но серьёзного урона нанесено не было. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал факт атаки, но не подтвердил, что беспилотник был украинским. МАГАТЭ заявило, что обе стороны должны воздерживаться от действий, которые могут угрожать безопасности станции.

Украинские военные совершили несколько атак на ЗАЭС, из-за этого пострадали три человека. Украинские ударные дроны атаковали столовую и грузовой порт, а также купол шестого энергоблока, находившийся в режиме "холодного отключения", это означает, что он не производил энергию. По информации представителей ЗАЭС, взрывы не причинили серьезного ущерба, рассказала директор по коммуникациям Евгения Яшина.

"Я призываю обе стороны воздерживаться от действий, которые нарушают пять принципов МАГАТЭ и угрожают ядерной безопасности", - заявил Гросси.

В Киеве было заявлено, что все атаки на ЗАЭС были осуществлены самой Россией, с целью обвинить украинских военнослужащих в нападении на атомную электростанцию, хотя они там и не присутствовали. В общем, украинские пропагандисты в очередной раз пытаются обвинить российскую сторону.