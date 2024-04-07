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Zelikman
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
Весь заявленный функционал устройства был реализован, однако, звучание наушников оставляло желать лучшего

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  Почти год назад Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент, поданный компанией Apple в сентябре 2021 года на AirPods со встроенным сенсорным дисплеем в корпус. Пользователи могли управлять AirPods с помощью экрана, а также выполнять другие функции, такие как пропуск или приостановка песни.

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  Очевидно, что идея была достаточно хорошей, поэтому теперь китайскому производителю удалось создать поддельную версию устройства, которая, как утверждается, соответствует большей части описанного в патенте Apple. Дэн Барбер из MacRumors приобрел одно из этих поддельных устройств, чтобы проверить, насколько оно соответствует концепции Apple. По его первым впечатлениям, чехол имеет все, что было описано в патенте. После смены языковых настроек на английский, Барберу стали доступны дополнительные опции, помимо управления музыкой и громкостью.

  Экран позволяет пользователям находить свои наушники, управлять камерой iPhone и даже имеет камеру. Есть также настройка эквалайзера с предустановленными музыкальными профилями. Однако, качество звука устройства оказалось "ужасным". Подделанная модель стала примером того, почему Apple придумала эту концепцию. Есть много полезных вариантов использования, например, если бы чехол мог подключаться к Wi-Fi для трансляции музыки без iPhone. Подделка заставляет задуматься, выпустит ли Apple когда-нибудь свой патент, возможно, с улучшенным качеством звука.


  Слухи гласят, что Apple работает над новыми AirPods четвертого поколения и обновленными AirPods Max 2. Инсайдер Джефф Пу утверждает, что предстоящие более доступные наушники будут называться "AirPods Lite" и выпускаться в Индии.

#apple #китай #техника #наушники #airpods #патент
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