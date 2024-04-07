В то же время, в ISW считают, что Киев потеряет ещё больше территорий в ближайшее время

Украинские формирования подготавливаются к отступлению, так как для удержания текущей оборонительной линии нет достаточных резервных сил и средств. Об этом сообщается американским информационным агентством CNN, ссылающимся на источники в военном ведомстве Украины.

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В западных государствах уже не рассказывают о "контрнаступлении ВСУ", а зарубежные издания все чаще упоминают возможное отступление украинских сил с текущих позиций. Основными факторами называют большие потери, дефицит оружия с боеприпасами и невозможность остановить наступающие подразделения российской армии. Прогнозируется, что будут потеряны еще большие территории.

Согласно информации и анализу "Института изучения войны" (ISW), если украинским формированиям не удастся остановить наступление российских войск на текущей линии боестолкновения и заморозить вооружённый конфликт, то потеря всё больших территорий станет неизбежной из-за невозможности Киева удерживать оборону по такой протяженности. Оптимальным вариантом было бы организовать оборону на "более надежных" позициях, которые строит Киев.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Сырский недавно заявил, что существует большая вероятность прорыва украинской оборонительной линии российскими войсками под Авдеевкой, под Часов Яром и в районе Курахово. У Киева нет резервов для взятия складывающейся ситуации под контроль, руководство Украины перебрасывает подразделения с одного участка на другой, что используют в свою пользу российские войска.

Украинские ресурсы сообщают, что киевские власти пытаются скрыть критическую ситуацию на фронте, говоря об "остановленном" наступлении российских ВС.