Американский министр финансов провела переговоры с премьер-министром КНР по этому поводу

Министр финансов Соединённых Штатов, Джанет Йеллен, встретилась с китайским премьер-министром Ли Цяном в воскресенье и отметила, что способность вести сложные переговоры помогла обеим сверхдержавам установить за последний год более стабильные отношения.

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В начале встречи в Пекине Ли подчеркнул важность взаимного уважения и партнерства между двумя странами, отметив, что визит Йеллен принес "конструктивный прогресс". Йеллен также отметила необходимость ответственного управления сложными отношениями между Вашингтоном и Пекином, высказав свои аргументы в поддержку ограничения избыточной производственной мощности Китая.

"Хотя перед нами еще много работы, я считаю, что за последний год мы смогли укрепить наши отношения на более устойчивой основе. Это не означает игнорирования наших разногласий или избегания трудных разговоров. Это означает понимание того, что мы можем продвигаться только через открытый и прямой диалог", - заявила чиновник.

Визит Йеллен в Китай был посвящен угрозе излишнего производства электрокаров, солнечных панелей и других продуктов для производителей в Штатах и других странах. Это было ее второе посещение Китая за девять месяцев. Следующим признаком стабилизации отношений стало урегулирование напряженности вокруг Южно-Китайского моря, когда президент США, Джо Байден, и председатель КНР, Си Цзиньпин, провели почти двухчасовой телефонный разговор во вторник, их первый прямой контакт после саммита в ноябре.