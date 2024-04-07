Пхеньян передаёт российской армии свои передовые системы, чтобы опробовать их в реальных боевых условиях

Согласно статье издания Bloomberg, использование северокорейских ракет Россией при ударах по украинской инфраструктуре, дает Пхеньяну редкий шанс испытать свое оружие в бою, чтобы извлечь уроки и улучшить его эффективность, считает высокопоставленный американский генерал.

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"На моей памяти я не помню, чтобы у северокорейских вооруженных сил была боевая лаборатория, подобная той, которую предоставляют им русские на Украине", - отметил генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанской армией США.

Северная Корея получит ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам. США следят за развитием событий, заявил Флинн во время посещения гарнизона армии США Хамфриз расположенного южнее Сеула. Генерала и других беспокоит, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии, к которому они не имели бы доступа без конфликта вроде войны на Украине. США разместят ракетные системы средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот шаг может привести к гневу Китая, который предупреждал, что союзники США рискуют принять контрмеры, если разместят американские ракеты средней дальности.

Соединённые Штаты и Южная Корея обвиняют Пхеньян в отправке российской армии их новейших баллистических ракет, способных нести в себе ядерное оружие. Дальность действия составляет от 380 до 800 километров. Союзники США размещают батареи Patriot, оснащенные мощным радаром, способным отслеживать до 100 целей.

Россия поставляет Северной Корее продовольствие, сырье и комплектующие для оружия. Это помогло повысить продовольственную безопасность Ким Чен Ыну и продолжить разработку систем вооружения. Флинн назвал испытания баллистических ракет Северной Кореей тревожными и дестабилизирующими. Ну а Ким курировал испытание новой баллистической ракеты, предназначенной для доставки ядерной боевой нагрузки на базы США в Японии и на Гуаме.