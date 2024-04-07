Однако, есть ряд ограничений, которые не позволят появиться на маркетплейсе большей части игр прошлого

Корпорация Apple объявила о расширении своего магазина приложений App Store для эмуляторов ретро-игр. Теперь эти приложения могут быть представлены в магазине и разработчики имеют возможность предлагать игры по всему миру.

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Это изменение политики корпорации, которая ранее запрещала приложения, запускающие код из внешних источников, включая эмуляторы игр. Новый подход, согласно которому "программное обеспечение, не встроенное в бинарный файл", разрешено в определенных случаях. Как отмечает издание Ars Technica, формулировки пока не являются четкими, и возможно, что некоторые эмуляторы, доступные на Android и компьютерах, поддерживающие ретро-игры из внешних источников, могут быть запрещены.

Эмуляторы ретро-игр запускаются с файлов ROM, которые представляют собой файлы с копией данных с чипа памяти. В соответствии с новыми правилами Apple, разрешается использовать эти файлы только компаниям, обладающими правами на соответствующие игры. Таким образом, игры из общественного достояния или оставшиеся без владельца могут быть недоступны для загрузки. Это изменение политики может ограничить доступ пользователей iPhone к широкому спектру игр. По данным исследований, 87% классических игр, выпущенных в США, больше не доступны для продажи.

Данное решение Apple было принято на фоне антимонопольного иска, поданного министерством юстиции, а также штрафов со стороны Европейского союза. Компания продолжает адаптировать свою политику в ответ на требования регуляторов.