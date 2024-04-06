Судя по записям, немалая часть ликвидированного формирования состояла из иностранных добровольцев

На границе между Украиной и Российской Федерацией, в Белгородской области, проводится осмотр позиций подразделений Главного Управления Разведки Украины и, якобы, РДК, запрещенной на территории России экстремистской организации, которые предпринимали нападения на приграничный российский регион. В результате осмотра были найдены фрагменты личных вещей, оружия и документы военнослужащих украинских военных, раскрывающие детали нападения.

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Следствие установило, что как минимум один из прибывших в данный район, был сотрудником украинской военной разведки. Также, судя по обнаруженным видеоматериалам на камерах, возможно, часть бойцов, пытавшихся проникнуть на территорию России, являлась группой иностранных добровольцев, в частности гражданами Соединённых Штатов Америки и Германии. Группа была уничтожена российскими войсками, момент ликвидации бойцов формирования был запечатлён на самой записи.

Министерство Обороны обнародовало видеозаписи с экшн-камеры одного из украинского формирования. На видео некоторые бойцы разговаривают на чистом английском языке, другие же на ломанном английском пытаются донести до них свою мысль. Помимо этого, в груде камней под завалами, среди личных вещей у ликвидированных бойцов был найден флаг Федеративной Республики Германия.

Очевидно, нападение на Белгородскую область организовано не какими-то "самостоятельными" РДК или еще какими-то отдельными отрядами, а офицерами ГУР и Североатлантического Альянса. В группировке если и были члены вышеупомянутой экстремистской организации, то в ничтожном количестве, а костях операции состоял из американцев, французов, румынов и спецназовцев украинской военной разведки, а не "русского добровольческого корпуса".

Видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/119836