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Zelikman
Китай увеличивает поддержку Российской Федерации на фоне ситуации в зоне проведения СВО
По словам источников, Пекин передаёт российским вооруженным силам разведданные и некую материальную часть

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  Соединённые Штаты Америки предостерегают своих союзников о том, что Китайская Народная Республика увеличила свою помощь Российской Федерации, в том числе и предоставлением геопространственной разведки, с целью поддержать Москву в конфликте на Украине.

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  На фоне нарастающего военного сотрудничества между двумя народами, Китай передал России спутниковые снимки для военных нужд, а также микроэлектронику и оборудование для производства танков, по информации инсайдеров. Помощь со стороны КНР также включает оптику, ракетное топливо и расширение сотрудничества в области космоса, сообщил один из источников. Пекин старается себя позиционировать в основном нейтральным по отношению к Специальной Военной Операции России на Украине, которая продолжается уже больше двух лет.

  Торговый оборот между двумя государствами достиг рекордных 240 миллиардов долларов в минувшем году. Сосед России стал крупнейшим поставщиком широкого спектра товаров, от одежды до техники и автомобилей, после ухода западных производителей и огромного количества санкций. Одновременно с этим Россия нарастили экспорт в Китай сырьевых товаров, включая уголь и нефть.

  Становится важным отметить, что Китай и Гонконг также стали ключевыми каналами доступа для Москвы к ограниченным технологиям, включая микросхемы и интегральные схемы, которые используются в вооружении или необходимы для его производства. США и Европейский союз включили в "черный список" несколько китайских компаний, которые осуществляют такие передачи, но торговля не показывает признаков уменьшения объемов.

  В прошлом году администрация Байдена также ввела санкции против китайской компании за передачу спутниковых снимков российской технологической фирме, которая в свою очередь передала их Частной Военной Компании "Вагнер".

  Пекин пока не определил свою позицию относительно саммита, который, как заявляет администрация Зеленского, организуется для обсуждения ключевых принципов будущего мирного урегулирования с Россией. Сообщается, что поддержка Китаем России в последние месяцы продолжает укрепляться, сообщили источники, предпочитающие оставаться в анонимности для обсуждения таких частных вопросов. Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе доложил европейским союзникам о степени и значимости поддержки со стороны Китая, а также о необходимости предпринимать дополнительные шаги для её снижения, заявил один из источников.

#россия #сша #сво #политика #китай #армия #разведка
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