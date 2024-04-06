Также Украине необходимо оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

Как сообщает американское издание Bloomberg, противовоздушной обороне Украины необходимо большое количество боеприпасов для защиты ее энергетической инфраструктуры от российских авиаударов. Энергетическая инфраструктура стала ключевой целью как для России, так и для Украины во время продолжающегося конфликта.

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Российские войска нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре в попытке нанести ущерб экономике Украины, в то время как Украина нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. В последние недели российские воздушные атаки на украинскую инфраструктуру стали более масштабными и лучше спланированными, что привело к разрушению генерирующих мощностей и ограничению поставок энергии. Восстановление оборудования и защита электросети в настоящее время являются главными приоритетами для украинского правительства, даже несмотря на то, что они изо всех сил пытаются оценить масштабы ущерба.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью, что ущерб был значительным, как с точки зрения производства, так и передачи электроэнергии. Он также сказал, что страна все еще пытается понять масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще находятся в руинах и доступ к ним затруднен.

Общие убытки официально не оценены, но Галущенко сказал, что они уже измеряются десятками миллионов долларов. Он также сказал, что ущерб в конечном итоге может достичь миллиардов долларов.

Согласно официальным источникам, уже потеряно шесть гигаватт электроэнергии, что в три раза больше, чем Украина планировала импортировать у своих западных союзников этой зимой. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания в Украине, заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены.

Галущенко заявил, что Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру, включая соседние страны, для замены своих поврежденных технологий. Однако, он также сказал, что эти усилия могут оказаться тщетными, если Украина не будет располагать достаточной противовоздушной обороной для защиты своей энергетической инфраструктуры от дальнейших российских ударов.