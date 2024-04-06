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Zelikman
Российская армия поразила пункты дислокации ВСУ в Никополе и Очакове
Украинские спецслужбы начали операцию по поиску пророссийски настроенных граждан среди местного населения

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  Согласно российским источникам, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередные удары по военным объектам в Никополе, Днепропетровская область, и Очакове, Николаевская область. 

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  В Очакове произошел мощный взрыв на пляже рядом с местами отдыха. Целями атаки были казармы украинской армии, где находились военнослужащие. Места их размещения стали целью атаки российских военных.

Как сообщает Российское информационное агентство, со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве, в Очакове всегда было большое количество гостиниц и зон отдыха. Сегодня почти все они заняты для нужд украинской армии. Местному населению отказано в доступе на пляж. В отелях и зонах отдыха также находится много украинской военной техники, в том числе оборудования западного производства.

  Служба безопасности Украины уже начала свою работу среди местного населения для выявления тех, кто потенциально может стать информаторами российской армии. Это делается путем массовых проверок смартфонов среди мирных жителей, о чем сообщил представитель Николаевского метрополитена.

  В дополнение к этому украинские источники сообщают, что произошло нападение на Никополь в Днепропетровской области и мощный взрыв в Харькове. Нападение в Никополе произошло в непосредственной близости от торгового центра, который также эксплуатируется для размещения живой силы украинских формирований.

#сво #всу #армия #оружие #ракеты #бои #сбу #удар
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