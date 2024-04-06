Сообщается о прилётах в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Хмельницкий областях, а также на оккупированных Киевом территориях

В ночь с 5 на 6 апреля Воздушно-Космические Силы Российской Федерации провели масштабную атаку на подконтрольные киевским властям территории. Несколько объектов украинских войск были атакованы авиационными ударами.

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Сначала сообщалось об атаках по Харькову и Харьковской области вчерашним вечером. Десятки ударных беспилотных летательных аппаратов, ракет и авиабомб поразили объекты украинских формирований и разведывательных служб, энергетические объекты, а также функционирующие в военных целях предприятия. Всего было произведено свыше трех атакующих волн в Харькове. Зафиксирован один прилёт по складу боеприпасов украинских сил, расположенный на территории промышленной зоны.

Серия взрывов была слышна также в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях. Помимо этого сообщается, что были слышны взрывы на объектах украинских войск в оккупированных Запорожье и Славянске.

Командование польской армии сообщило, что из-за активных операций российской авиации, они приняли решение по взлету истребителей ВВС Польши для защиты воздушного пространства. Авиация соседей Украины поднялись в воздух уже второй раз за последние 10 дней. Варшава решила перестраховаться в случае если российская ракета собьется с курса и будет угрожать объектам на территории Польши.