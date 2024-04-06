Вместе с ним на службу придут 3000 музыкантов

Согласно сообщению главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, один из известнейших командиров Частной Военной Компании «Вагнер», с позывным "Ратибор", присоединится к подразделению специального назначения «Ахмат». Также сообщается, что вместе с командиром, в ряды спецназа пополнят бойцы Группы Вагнера, порядка трёх тысяч человек.

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Лидер Чеченской республики также рассказал, что сам "Ратибор" некоторое время находился на лечении в связи с полученными в результате артобстрела ранениями, но поправив своё здоровье, командир решил вернуться в зону проведения Специальной Военной Операции в составе подразделения «Ахмат». Также по имеющимся данным, Министерство Обороны Российской Федерации уже расширило штат подразделения, чтобы бойцы как можно скорее стали частью знаменитого формирования и смогли вновь встать на защиту России и её интересов.

Подробной информации о том, как именно произойдет вхождение ребят в спецназ «Ахмат» пока нет. Стоит напомнить, что в составе подразделения уже имеется отряд «Камертон», который также был сформирован из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» и, насколько известно, уже выполняет определенные задачи в зоне СВО.

Однако, как бы то ни было, данная новость является весьма позитивной. Сотрудники Частной Военной Компании «Вагнер» отличаются огромным боевым опытом и отличной подготовкой, что не раз было заявлено и недругами "Музыкантов". В ходе Спецоперации "Оркестр" успел себя показать, как одно из самых профессиональных и боеспособных подразделений в мире, и их возвращение на поле боя положительно отразится на общей цели.

Также не стоит забывать, что Группа Вагнера продолжает выполнять задачи на Африканском континенте, выявляя и ликвидируя членов различных террористических организаций.