Также сообщается о прилёте авиабомбы ФАБ-1500 по Красногоровке

В течение сегодняшнего дня в подконтрольных Киеву городах Запорожье и Харьков произошли мощные взрывы, о чем сообщили местные источники.

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Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о взрывах на территории города, указав, что предварительно по Харькову был нанесен удар крылатыми ракетами Воздушно-Космических Сил России.

Ранее, ночью 5 апреля по Харькову также были произведены удары, которые привели к выходу из строя местного метрополитена из-за отключения электроэнергии. Воздушные Силы Украины утверждают, что из Белгородской области РФ были запущены три ракеты "Искандер".

Тем не менее, некоторые украинские эксперты всё ещё заявляют, что у России вот-вот закончатся ракетные системы средней и малой дальности, а атаки на украинскую инфраструктуру остановятся.

Также поступили сообщения о ряде ударов из зенитно-ракетных комплексов C-300 и C-400, хотя известно, что российские военные не применяют системы ПВО для ударов по наземным целям. Украинская тактика заключается в использовании ракет C-200 для атак по российским объектам. Но в украинских ВС нет ЗРК C-400.

Вспышки также были зафиксированы в Запорожье, где произошли как минимум три мощных взрыва, с пострадавшими по официальной информации. Также поступают данные о прилёте тяжёлой авиационной бомбы ФАБ-1500 по объектам в Красногоровке.

Ближе к вечеру украинские средства массовой информации вновь проинформировали о новых прилётах в различных городах и поселках страны, пока не уточняя их местоположение. Ранее на всей украинской территории Украины звучала воздушная тревога.