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Zelikman
На фоне украинского кризиса Соединённые Штаты теряют силу в Индо-Тихоокеанском регионе
К такому выводу пришли журналисты издания Defense News

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  Автор статьи в онлайн-журнале Defense News провел тщательный подсчет затрат на военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе за последние годы. Он понял, что США испытывают недостаток ресурсов для противостояния нарастающему военному потенциалу Китайской Народной Республики в случае атаки на Тайвань.

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  Данную проблему отметил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса Мак Торнберри еще в 2020 году. Он задал вопрос касательно того, сколько Соединённые Штаты тратят на предотвращение войны с КНР и хватает ли этих средств. Пентагон не смог дать точного ответа, отсутствие отдельной статьи расходов в бюджете Минобороны не позволяло контролировать общие расходы по данному направлению.

  Чтобы урегулировать эту проблему, был создан законопроект об оборонной политике на 2021 год, включающий Тихоокеанскую инициативу сдерживания (PDI). Этот раздел бюджета позволил более прозрачно отслеживать расходы на оборону, связанные с Китаем. Однако, несмотря на это, финансирование для предотвращения военного конфликта с Поднебесной оказалось недостаточным.

  В 2021 году глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Фил Дэвидсон дал прогноз соотношения сил между Китаем и США в регионе к 2025 году. Он указал на значительное превосходство Китая в количестве кораблей и вооружения. Для поддержания присутствия в Тихоокеанском регионе требуется более широкая инфраструктура и значительное финансирование. Однако, существующее финансирование PDI оказалось недостаточным для решения проблемы. В ситуации, когда также требуется усиление присутствия в НАТО в Европе и поддержка Украины, бюджет на Индо-Тихоокеанский регион стал фактически несостоятельным.

  Дэвидсон выразил необходимость увеличения бюджета для этого направления и обосновал потребность в значительных средствах. Однако, Конгресс отнесся к этой просьбе неоднозначно, особенно учитывая финансовые обязательства по поддержке Украины. В результате, финансирование для Тихоокеанской инициативы сдерживания оказалось недостаточным для обеспечения необходимого военного присутствия и контрбаланса в регионе.

#сша #китай #техника #армия #оружие #тайвань
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