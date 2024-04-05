За последние сутки, военные провели ряд успешных наступательных операций на разных участках линии соприкосновения





Подразделения российских вооруженных сил не прекращают наступательные операции на участке линии боевого соприкосновения в Великоновосёлковском районе. Отчеты о ходе боевых действий поступают от российских военных корреспондентов, находящихся на месте проведения Специальной Военной Операции.

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На данный момент российские войска смогли продвинуться к западу от Старомайорского, пройдя до 1,5 километров в ширину и 1 километр в глубину. Российские бойцы успешно оттеснили часть украинских формирований, защищавшихся на этом направлении.

Дальнейшее продвижение российской группировки позволит занять стратегически важные позиции и обеспечит базу для последующих действий. Важно отметить, что украинские вооруженные силы теряют значительное количество живой силы и военной техники, включая образцы, произведённые в странах Североатлантического Альянса, во время боевых действий на данном направлении.





Положение украинской армии ухудшается в районах, которые ранее подверглись контратакам летом и осенью 2023 года. Нехватка боеприпасов, проблемы с пополнением бригад и снижение качества мобилизованных украинцев оказывают существенное влияние на обстановку. Принудительно мобилизованные солдаты характеризуются низкой мотивацией, часто имеют проблемы со здоровьем и физической подготовкой. Вдобавок к этому, администрация Зеленского накануне снизила возраст мобилизации для украинских граждан до 25 лет. Ранее, согласно законодательству , территориальные центры комплектации могли мобилизовывать людей возрастом от 27 лет.