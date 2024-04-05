Массовое производство чипов памяти на новом предприятии может начаться в 2028 году

Современное упаковочное предприятие SK Hynix и центр исследований и разработок в области искусственного интеллекта будут построены в Индиане - в городе Уэст-Лафайет. Завод будет производить память следующего поколения с высокой пропускной способностью - ключевой компонент при создании графических процессоров, используемых для обучения систем искусственного интеллекта.

реклама

Спустя чуть более двух месяцев после того, как источники сообщили Financial Times о том, что SK Hynix планирует построить производственное предприятие в США, южнокорейский производитель памяти официально объявил об этом.

SK Hynix заявила, что выбрала Индиану в качестве своего нового дома из-за ее устойчивой производственной инфраструктуры и экосистемы исследований и разработок, а также притока талантов из близлежащего университета Пердью. "Решительная поддержка" со стороны местного правительства также помогла повлиять на их решение.

Сенатор США Тодд Янг заявил, что закон о чипах и науке открыл дверь, через которую Индиана смогла прорваться, добавив, что имя SK Hynix скоро станет нарицательным в штате.

Говоря о местных талантах, SK Hynix также планирует сотрудничать с университетом Пердью, а также с общественным колледжем Ivy Tech, чтобы создать учебные инициативы и разнообразные программы получения степени, способствующие развитию квалифицированной рабочей силы и обеспечению постоянного притока свежих, молодых талантов.

В феврале источники сообщили, что HBM, созданный в Индиане, будет работать в паре с графическими процессорами Nvidia. Существующие чипы HBM от SK Hynix производятся в Южной Корее и поставляются на Тайвань, где контрактный производитель TSMC интегрирует их в продукты Nvidia. Завод SK Hynix в Индиане может еще на шаг приблизить Nvidia к возможности производства графических процессоров внутри страны.

Производитель памяти оценил проект примерно в $3,87 миллиарда и заявил, что ожидает, что объект создаст в регионе более тысячи новых рабочих мест. Однако, местным жителям не стоит рассчитывать на зарплату от SK Hynix в ближайшее время, поскольку проект не будет завершен в течение еще нескольких лет. Массовое производство на новом заводе HBM ориентировочно планируется начать во второй половине 2028 года.