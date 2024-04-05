Данная база была перевалочным пунктом для подразделений ГУР во время атак на границы России

Российские вооруженные силы нанесли новую серию авиаударов по объектам военной инфраструктуры в Харьковской области. Взрывы раздалась в районе поселка Коротыч несколько километров к западу от Харькова.

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Главной целью ударов стал аэродром, находящийся на Севере от автодороги М-03, известной как "Киевский шлях". Территории этой авиабазы использовались для отправки вертолетов десанта Главного Управления Разведки к границе с Белгородской областью, а также там были размещены несколько ударных беспилотников.

В Харькове раздалось несколько взрывов. По актуальным данным, были уничтожены пункты базирования личного состава украинских формирований. Все чаще командование украинских сил использует учебные заведения, общежития и другие гражданские объекты для размещения войск.

Помимо этого был нанесен удар по цели в городе Изюм Харьковской области, где размещено свыше 1,5 тысяч украинских военных, включая резервные формирования, подготовленные к отправке на два направления - Купянское и Часов-Ярское.

Ситуация в районе Часова Яра не прекращает осложняться для руководства ВСУ. Российские подразделения приближаются к населённому пункту с нескольких направлений, включая направление южнее Богдановки. Данные о расстоянии до города для российских войск разнятся, но в любом случае речь идет всего о нескольких сотнях метров - расстоянии уже фактически прямого стрелкового боя.