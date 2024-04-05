Боеприпас уничтожил как подземные коммуникации, так и позиции ВСУ на поверхности

Украинские войска продолжают потерю позиций на различных участках. Подразделения Вооруженных Сил Украины отступают на Угледарском направлении, где Вооруженные Силы Российской Федерации ранее освободили населенный пункт Победа и взяли под контроль львиную часть села Новомихайловка. Украинские формирования, осознавая, что могут скоро потерять контроль над Новомихайловкой, стараются укрепить оборонительную линию к Югу от этого населенного пункта.

реклама

В качестве главного узла оборонительной линии на данном участке, к Северу от Угледара, руководством ВСУ была выбрана территория угольной шахты Южнодонбасская-3. Киевская армия оборудовала склады оружия и боеприпасов на глубине, используя подземные коммуникации для передвижения личного состава и выхода на позиции.

Для преодоления этого укрепленного района украинских войск применяются специальные средства поражения, включая объемно-детонирующие или бетонобойные авиационные бомбы. Был проведен удар по укрепленному району Вооруженных Сил Украины на шахте Южнодонбасская-3 с применением одной такой бомбы. В результате нарушены коммуникации на территории шахтного комплекса. Огневое поражение также было нанесено живой силе украинской армии на поверхности, включая наблюдательные пункты. Часть резервов, которые были переброшены на это направление "для сдерживания продвижения российской армии", осталась под землей.