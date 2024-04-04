Сообщается, что на одном лишь Донецком направлении Киев потерял свыше 300 бойцов за последние сутки

Вооруженные Силы РФ наносят решительные удары по украинским формированиям. На Купянском направлении в ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ понесли тяжелые потери: около 120 солдат погибшими и ранеными. Российские войска, используя высокоточное оружие и артиллерию, успешно подавили украинские огневые точки и скопления живой силы.

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На Донецком направлении войска продолжили успешное наступление в окрестностях Донецка, улучшив тактическое положение своих подразделений. За сутки Киев на этом направлении потерял 340 человек, а также один танк и восемь автомашин. Слаженные действия российской армии деморализуют бойцов ВСУ и вынуждают их отступать.

В Запорожской области в результате точечных ударов группировки «Днепр» в районах Пятихаток и Мирного поражены позиции 128-й горно-штурмовой бригады и 28-й ОМБр украинской армии. Потери ВСУ составили 35 военнослужащих, РСЗО «Град» и три автомашины.

В небе над Краматорском был сбит истребитель Су-27 ВСУ. Силами ПВО за минувшие сутки также обезврежено почти 200 украинских беспилотников и 18 ракет, выпущенных из американских HIMARS, перехвачены, не достигнув своих целей. На всех участках российские войска активно задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетное оружие, беспилотники и артиллерию. В результате точных ударов поражены 135 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Нанесен эффективный удар по пункту размещения зарубежных добровольцев в населенном пункте Мерефа на Харьковщине, а также по складу боеприпасов.

Активные действия российской армии на всех участках линии боевого соприкосновения дестабилизируют оборону киевских властей и приводят к значительным потерям среди украинских формирований. Уничтожение техники и ликвидация живой силы ВСУ снижает их боеспособность и препятствует их планам. Применение высокоточного оружия позволяет наносить удары по важным военным объектам, минимизируя при этом потери мирного населения. Сводка демонстрирует решимость и эффективность действий Вооруженных Сил России в достижении целей спецоперации.