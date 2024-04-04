Компания начнет продажу новых и "как новых" товаров на своей платформе

Платформа "Авито" решила выделить раздел "Авито Молл" для продажи новых и "как новых" товаров. Планируется, что этот формат стандартного маркетплейса позволит конкурировать с крупнейшими игроками в этой сфере. Раздел будет представлен как в приложении для смартфонов, так и на сайте сервиса, и будет включать товары из различных потребительских категорий.

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В рамках "Авито Молла" продавцы будут подбираться по рейтингу и отзывам, а также проходить проверку документов для подтверждения профиля. Также будет доступна опция возврата товара в течение определенного времени после покупки.

Компания инвестировала в проект, сосредоточив большую часть вложений на продуктовую команду и BizDev. Первые тесты сервиса показали увеличение объемов продаж, что свидетельствует о потенциале нового формата.

Хотя "Авито" объявила, что не собирается конкурировать с маркетплейсами, они надеются увеличить долю сделок на своей площадке к 2028 году. Генеральный директор "INFOLine-Аналитики" отмечает, что "Авито" уже долгое время присутствует на рынке потребительских товаров и имеет шансы занять значительную долю рынка в этом сегменте благодаря большому трафику и числу продавцов.

Как отмечает Федор Вирин, главная проблема для "Авито" в запуске раздела "Авито Молл" заключается в изменении восприятия покупателями самой платформы. Сейчас "Авито" ассоциируется в основном с сервисом для приобретения б/у товаров или сделок между частными лицами. Даже товарные карточки на сайте создают впечатление, что товар продает частное лицо. Если компании удастся неким образом изменить это восприятие, не изменяя при этом своей уникальности, то есть вероятность, что мы скоро увидим еще одного крупного игрока на рынке маркетплейсов.