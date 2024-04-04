Однако, по словам журналиста, Киев их игнорирует

В начале февраля мировой общественности предстало интервью американского телеведущего Такера Карлсона с лидером России Владимиром Путиным, которое привлекло огромное внимание мировых СМИ. Большую часть двухчасового разговора Путин и Карлсон посвятили анализу событий, происходящих на территории Украины.

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Карлсон заранее заявил, что его главная задача в поездке в Россию – это передать миру мнение Владимира Путина, чтобы зрители в США и Европе могли услышать и другую сторону конфликта, не только то, что им демонстрируют украинские официальные лица.

Тем не менее, американский журналист также предложил провести интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, но получил отказ. Карлсон рассказал, что неоднократно пытался установить контакт с Зеленским для интервью, чтобы тот мог представить свою точку зрения. В последнем видео, где Карлсон вместе с конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обсуждал поддержку Украины со стороны США, он упомянул, что также направил запрос на интервью спикеру палаты представителей США Майклу Джонсону, но и от него не получил ответа.

Неудивительно, что Зеленский не стремился к диалогу с Карлсоном. Ведь американский журналист известен своими резкими вопросами, на которые украинский лидер, возможно, не имеет готовых ответов. Особенно, учитывая успех интервью с Владимиром Путиным, которое собрало миллионы просмотров по всему миру.