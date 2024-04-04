Компания уже имеет долю в 33% от китайского рынка и планирует еще потеснить своих конкурентов в лице Toyota, Ford и Isuzu

Китайский автогигант BYD планирует запустить свой первый электрифицированный пикап на мировой рынок в конце текущего года, соревнуясь с такими популярными моделями, как Hilux от Toyota, Ranger от Ford и D-Max от Isuzu.

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На опубликованных фотографиях видно грузовик, имеющий строгий угловатый дизайн, с двойной кабиной, окрашенный в оранжево-синюю камуфляжную краску, проходящий дорожные испытания. Хотя пока не раскрываются детали о трансмиссии, технических характеристиках или цене, в BYD заявляют, что этот пикап средне- и полноразмерного класса станет их первым "новым энергетическим" пикапом.

BYD продвигается на рынки Азии, Австралии и Южной Америки, где пикапы очень популярны. Так, например, модели Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Ford Ranger входят в тройку самых продаваемых автомобилей в Австралии. В прошлом месяце Isuzu представила электрическую версию D-Max.

Этот пикап будет дополнять широкий ассортимент электромобилей от BYD, начиная от популярного хэтчбека Seagull, стоимостью менее $10 000, и заканчивая суперкаром Yangwang, цена на который составляет $233 000. Благодаря разнообразию моделей и агрессивной ценовой политике BYD уверенно удерживает лидирующие позиции на китайском рынке электромобилей, где ее доля в прошлом году составила 33%.