Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Китайские и российские граждане были самыми активными покупателями недвижимости в Тайланде
Сообщается, что свыше 6600 квартир выкупили китайцы, а на втором месте с 1260 квартирами идут граждане России

реклама

  Китайцы и россияне оказались на вершине списка иностранных покупателей кондоминиумов в Таиланде в прошлом году. Из-за геополитических конфликтов произошло увеличение спроса на недвижимость до уровня, превышающего данные до пандемии COVID-19.

реклама

  По данным информационного центра недвижимости, в 2023 году было продано 14 449 квартир на общую сумму $2 миллиарда, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Китайские покупатели выкупили 6614 квартир, что составляет почти 46% от общего числа проданных квартир. Российские граждане заняли второе место с 1260 квартирами, за ними идут США и Мьянма.

  Чонбури стала самым популярным местом для покупки кондоминиумов, где было продано около 41% всего объема. Бангкок, столица Таиланда, привлек 38% продаж квартир иностранцам. Почти половина проданных квартир была стоимостью менее $80 тысяч.

  Временные отмены виз и отсутствие необходимости в визах для туристов из ряда стран в Таиланде, включая Китай, а также геополитические конфликты, такие как Спецоперация России на Украине и политические беспорядки в Мьянме, способствовали усилению продаж недвижимости.

  "Это свидетельствует о том, что интерес иностранных покупателей к кондоминиумам возвращается к норме", - отметил исполняющий обязанности директора информационного центра.

  Продажи кондоминиумов в прошлом году превысили объем продаж в 2019 году на 13%, согласно данным реестра. Премьер-министр Таиланда надеется, что туризм станет ключевым стимулом для экономики страны. Прошлым годом Таиланд отменил визы для путешественников из ряда стран, и приказал авиакомпаниям открыть новые маршруты и оптимизировать работу аэропортов для сокращения времени ожидания.

  Управление по туризму Таиланда прогнозирует восстановление туристической отрасли до 35-40 миллионов посетителей в текущем году, включая 8,2 миллиона из Китая. Это приблизит Таиланд к рекордному уровню иностранных туристов, который был достигнут в 2019 году - почти 40 миллионов до начала пандемии.

#россия #китай #туризм #недвижимость #тайланд
+
Написать комментарий (0)
В России разрабатывают высокоскоростные дроны-перехватчики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
2
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
6
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
71
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
8
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Япония заинтересована в приобретении американских учебно-тренировочных самолётов T-7A Red Hawk
1
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
Android 15 обновляет дизайн панели регулировки громкости и добавляет новые функции
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Microsoft разработала новую технологию слежки за пользователями, но жителей России это не коснётся
3
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Западные союзники Киева отложили поставку Украине F-16 на неопределённый срок
3
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
39
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
138
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
196
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
8
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
87
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
49

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
14:40
Тут привыкли фейки публиковать
Су-34 нанесли удар по ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя спрятаться в обычных укрытиях
Алекс Цагельскi
14:39
Видюха, заточена по конкретную игру, и игра заточенная "под лучи" это круто, если ты не представляешь свою жизнь без игры в кибера. Но далеко не все прутся от Киберпанка. И им эти трэйсинги и в болт ...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Легенда
14:39
на гиги пломбы с завода не ставят. это все знают
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Yurexxx
14:38
Ничего Салливан не проведёт - ему уже отказали в визите!
Холдинг KMZ приступит к производству высокоскоростных катеров для военных
Китя
14:36
Ну не знаю, моя на пломбе и потом. продать с бломбише проще. да и температуры там не такие конские по памяти как у тебя скринил Шиша свой показатели там на твоей жиже по памяти 52 градуса было это не ...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Ivan Mikhailov
14:35
Российское ПВО по такому же принципу работает)
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
Легенда
14:34
прокладки самые топовые в мире одисей. на мси и асус там сопли вапще.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
daem0ns
14:33
инженеры обсуждают процесс обссыкания бублека
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Китя
14:33
Сколько за прокладки отдал. Не проще было купить MSI или ASUS.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
ev_rus
14:32
Не гони. Фанатики именно покупают из фанатизма поддерживают красную мелочь. Это же видно. Продукцию НВ же берут вообще любые разношерстные пользователи, ибо по совокупности качеств, универсальности (Н...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем