Сообщается, что свыше 6600 квартир выкупили китайцы, а на втором месте с 1260 квартирами идут граждане России

Китайцы и россияне оказались на вершине списка иностранных покупателей кондоминиумов в Таиланде в прошлом году. Из-за геополитических конфликтов произошло увеличение спроса на недвижимость до уровня, превышающего данные до пандемии COVID-19.

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По данным информационного центра недвижимости, в 2023 году было продано 14 449 квартир на общую сумму $2 миллиарда, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Китайские покупатели выкупили 6614 квартир, что составляет почти 46% от общего числа проданных квартир. Российские граждане заняли второе место с 1260 квартирами, за ними идут США и Мьянма.

Чонбури стала самым популярным местом для покупки кондоминиумов, где было продано около 41% всего объема. Бангкок, столица Таиланда, привлек 38% продаж квартир иностранцам. Почти половина проданных квартир была стоимостью менее $80 тысяч.

Временные отмены виз и отсутствие необходимости в визах для туристов из ряда стран в Таиланде, включая Китай, а также геополитические конфликты, такие как Спецоперация России на Украине и политические беспорядки в Мьянме, способствовали усилению продаж недвижимости.

"Это свидетельствует о том, что интерес иностранных покупателей к кондоминиумам возвращается к норме", - отметил исполняющий обязанности директора информационного центра.

Продажи кондоминиумов в прошлом году превысили объем продаж в 2019 году на 13%, согласно данным реестра. Премьер-министр Таиланда надеется, что туризм станет ключевым стимулом для экономики страны. Прошлым годом Таиланд отменил визы для путешественников из ряда стран, и приказал авиакомпаниям открыть новые маршруты и оптимизировать работу аэропортов для сокращения времени ожидания.

Управление по туризму Таиланда прогнозирует восстановление туристической отрасли до 35-40 миллионов посетителей в текущем году, включая 8,2 миллиона из Китая. Это приблизит Таиланд к рекордному уровню иностранных туристов, который был достигнут в 2019 году - почти 40 миллионов до начала пандемии.