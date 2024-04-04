Подобные батареи будут использовать песок или аналогичный материал в качестве среды для хранения энергии

Финский стартап получил первоначальное финансирование в размере €7,6 миллиона для дальнейшего развития уникальной технологии песочных батарей. Средства будут направлены на расширение отдела продаж, исследований и разработок компании, а также на улучшение технологических возможностей.

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Песочная батарея использует песок или аналогичный материал в качестве среды для хранения энергии в виде тепла. Главная цель заключается в обеспечении большого резервуара для избыточной энергии, полученной от ветра и солнца. Установка состоит из изолированного бункера, наполненного песком, с теплообменными трубами и технологией преобразования электроэнергии в тепло. При необходимости тепло может быть извлечено из системы для различных целей.

Система не требует экзотических материалов. Компания утверждает, что размер зерен песка не имеет особого значения, и они предпочитают использовать материалы, не типичные для строительной отрасли. Polar Night Energy установила свою первую песочную батарею в системе централизованного теплоснабжения в Ватаянкоски, городе Канкаанпяа, Финляндия, которая была запущена в эксплуатацию в 2022 году. Эта батарея обеспечивает 100 кВт тепловой мощности и 8 мВтч энергии.





В прошлом месяце Polar Night Energy объявила о сотрудничестве с финской компанией централизованного теплоснабжения Loviisan Lämpö для строительства промышленной песчаной батареи в Порнайнене. Установка будет иметь приблизительные размеры 13 метров в высоту и 15 метров в ширину, и на ее изготовление и тестирование уйдет немного больше года.

После запуска установка большего размера сможет накапливать до 100 мВтч тепловой энергии и обеспечивать 1 мВт тепловой мощности. В Порнайнене это позволит обеспечивать теплом на целую неделю зимой и практически на целый месяц летом.

Песок внутри батареи может быть нагрет до более чем 1000 градусов по Цельсию, что обычно ограничивается термостойкостью материалов, используемых при строительстве хранилища. Компания Polar Night Energy заявила, что их система хранения может быть размещена даже под землей, что идеально подходит для регионов, где недвижимость находится в цене.







