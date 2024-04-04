Под ударом авиации оказался населённый пункт Мерефа, через который перебрасывались техника и живая сила

Российские Вооруженные Силы продолжают систематически поражать объекты ВСУ в Харьковской и Сумской областях, противодействуя попыткам украинского руководства дестабилизировать российскую границу.

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В результате комплексного применения авиационных, ракетных и артиллерийских средств поражены опорные пункты и логистические узлы Киевских подразделений. Одним из наиболее значимых ударов стал удар по крупному объекту в городе Мерефа, расположенном в непосредственной близости от Харькова.

Мерефа является стратегическим логистическим и транспортным узлом, через который украинская сторона перебрасывает подкрепления, технику и боеприпасы из центральных и южных регионов Украины. На территории города действуют несколько промышленных предприятий, переоборудованных для военных целей. В ходе операции ВС РФ поразили предприятие по производству железобетонных изделий, изготавливающее оборонительные сооружения, а также механический завод и нефтеперерабатывающий комплекс.

На Купянском направлении подразделения ВСУ предпринимают попытки контратак, но российские войска успешно отражают их, поддерживая инициативу. На Донецком направлении ВС РФ наступают на нескольких участках, отмечая продвижение в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки. Противоборствующая сторона оказывает ожесточенное сопротивление, однако, российские войска продолжают наступательные действия. На Авдеевском направлении войска ВС РФ также продвигаются вперед, несмотря на ожесточенные бои в Берды.