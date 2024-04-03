Киев бросает свои войска в атаку, надеясь вернуть потерянные территории

В ходе продолжающихся боевых действий российские вооруженные силы демонстрируют устойчивое продвижение на Авдеевском направлении и в районе Часова Яра. Украинская сторона предпринимает попытки контратак, однако, они не достигают существенных результатов. Российская артиллерия и авиация ведут активные действия, нанося удары по позициям ВСУ с использованием авиабомб и высокоточного оружия.

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На Купянском направлении подразделения ВСУ предприняли несколько контратак в районе Терны, которые были успешно отражены российскими силами. Инициатива в этом секторе остается за российскими войсками.

На Донецком направлении российские подразделения ведут наступательные действия на нескольких участках, добившись тактического продвижения в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки. Киевские войска предприняли попытки контратаковать в районах Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка, однако, все атаки были отражены. Всего подразделения пресекли порядка 20 попыток ВСУ контратаковать.

На Авдеевском направлении отмечается ожесточенное противостояние в населенных пунктах Бердычи и Семеновка. Армия Украины продолжает оказывать сопротивление, вводя в бой резервы. У ВСУ наблюдается дефицит боеспособных подразделений, в связи с чем распиаренная 3-я штурмовая бригада, созданная на базе националистического батальона "Азов", была переброшена с этого направления на другой участок фронта. На Южно-Донецком направлении российские силы продвинулись в районе Водяного, отразив контратаку ВСУ у Урожайного.