Согласно новым утечкам, чип от Qualcomm достигает 14 254 балла в многоядерном режиме и 2427 баллов в одноядерном

Неанонсированный ноутбук Lenovo с SoC Snapdragon X Elite, модель "4810UV0100", был замечен в базе данных Geekbench. В тестах устройство продемонстрировало высокие результаты: 14 254 балла в многоядерном режиме и 2427 баллов в одноядерном, что сопоставимо или даже превосходит показатели x86-64 процессоров от Intel и AMD.

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В качестве сравнения, Intel Core i9-13900H набирает примерно 2400 баллов в одноядерных и 11 000 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6.2, а AMD Ryzen 9 8945HS показывает результаты в 2632 и 13 155 баллов соответственно. Это свидетельствует о высокой производительности нового чипа Snapdragon X Elite, сопоставимой с флагманскими мобильными процессорами от Intel и AMD, и даже превосходящей их в многоядерных задачах.

Данные были опубликованы за день до того, как Qualcomm заявила о превосходстве Snapdragon X Elite над последними мобильными процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H. Intel предлагает 16-ядерные чипы (6 производительных и 8 энергоэффективных ядер), с максимальной turbo-частотой 5,1 ГГц для первого и 4,8 ГГц для второго.

Qualcomm сообщает, что X Elite на 51% быстрее Core Ultra 9 185H в однопотоковых задачах при равном потреблении энергии и на 65% экономичнее по энергопотреблению при сопоставимой производительности. В многопоточных задачах X Elite превосходит Core Ultra 9 185H на 41% по скорости при одинаковом энергопотреблении и на 58% по энергоэффективности при аналогичной производительности.

Snapdragon X Elite - это новейший Arm-процессор для ноутбуков от Qualcomm с 12 4-нм пользовательскими ядрами "Oryon", частотой до 3,8 ГГц и возможностью ускорения до 4,3 ГГц для одно и двухъядерной работы. Устройства на базе этого чипа скоро появятся в продаже, и ожидается, что многие ведущие производители ПК включат его в ассортимент своих новых ноутбуков.