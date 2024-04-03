Винтокрылая машина была ранее передана Киеву правительством Чехии

Опубликованные в сети кадры показывают догорающий вертолет Ми-24 Вооруженных Сил Украины, подбитый российской противовоздушной обороной на Артемовском участке. Предполагается, что данный вертолет был одним из двух винтокрылых машин, недавно переданных Киевским формированиям Чехией. Последние вертолеты советского производства, остававшиеся в Чехии, были переданы Военно-Воздушным Силами украинской армии и быстро уничтожены российской армией.

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Ситуация в окрестностях Часов Яра становится все более сложной для Вооруженных Сил Украины. Российские войска приблизились к населенному пункту на расстояние около полукилометра, продолжается продвижение с разных участков. Наступление на Часов Яр происходит одновременно с трех сторон, и успехи зафиксированы на двух из них. Украинские формирования взрывают мосты и переправы, чтобы замедлить продвижение российской группировки войск.





На Авдеевском направлении основные удары наносятся в районе Бердычей, где украинские военные отступил на окраины после потери основных сил. Российским войскам удалось вытеснить подразделения ВСУ из последних домов Водяного. На фоне подобных проблем, Киев продолжает искать способы восстановления своих резервов, которые изрядно пострадали от ракетных ударов за последние недели.



