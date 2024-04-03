По мнению ГУР Украины, в скором времени, запасы российских ракет достигнут определённой отметки, на которой Минобороны старается держать количество боеприпасов

Украинские официальные лица надеются, что в скором времени Воздушно-Космические Силы снизят интенсивность проводимых ракетных ударов из-за необходимости пополнить запасы.

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По словам заместителя начальника ГУР, запрещенной на территории России экстремистской организации, Россия стремится сохранить запасы ракет с дальностью свыше 350 километров на уровне около 900 штук. Поэтому, когда у них появляется возможность накопить больше ракет, они начинают поражать объекты критической инфраструктуры на территории Украины. В случае уменьшения ресурсов и приближения их к отметке в 900, атаки будут прекращены, - заявил Скибицкий во вторник в интервью украинским журналистам.

"Мы предполагаем, что Москва может совершить еще несколько массированных обстрелов, например, два или три, а затем снова вынуждена будет сделать перерыв, чтобы пополнить запасы ракет и беспилотников типа Шахед. Тем не менее, атаки могут сохраняться в локальном масштабе", - считает представитель Киева.

Согласно оценкам генерала, российская оборонная промышленность планирует выпустить в апреле около 40 крылатых ракет CH-101 и 30 ракет "Калибр". По аналитике украинским СМИ, с сентября 2023 года российские вооруженные силы в основном не применяли "Калибры" из подводных лодок. Через более чем два года после начала Специальной Военной Операции на Украине, российская армия начала массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Одной из крупнейших таких атак было обстрел Днепровской ГЭС в Запорожье 22 марта.